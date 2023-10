Rebeca Andrade, a ginasta de ouro do Brasil

Antes de chegar ao topo da ginástica artística, Rebeca Andrade percorreu um caminho difícil. Para a sorte do Brasil, ela ela nunca desistiu e agora promete trazer várias medalhas de ouro para o país em sua estreia nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago.

A paulista de 24 anos chega à capital chilena como uma das estrelas do evento, com as ausências da americana Simone Biles e da rainha do salto triplo, a venezuelana Yulimar Rojas.

Rebeca vem de conquistar cinco das seis medalhas do Brasil no Mundial de Ginástica Artística da Antuérpia: ouro no salto, superando Biles; prata no individual geral, na competição por equipes e no solo; e bronze na trave de equilíbrio.