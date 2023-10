Paraguai vence lanterna Bolívia nas Eliminatórias

O Paraguai reagiu nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Bolívia por 1 a 0 nesta terça-feira (17), em Assunção.

O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo atacante Antonio Sanabria (69').

"Tínhamos que vencer de qualquer jeito e vencemos. Queremos fazer muitas coisas e estamos satisfeitos com o que fizemos, isso me deixa muito tranquilo", disse o técnico do Paraguai, o argentino Daniel Garnero.