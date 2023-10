França goleia Escócia (4-1) sem dificuldades em amistoso

Já classificada para a Eurocopa de 2024, a França goleou Escócia por 4 a 1 nesta terça-feira (17), em amistoso disputado no estádio Pierre-Mauroy, em Lille.

Os escoceses abriram o placar com Billy Gilmour (11'), mas os 'Bleus' não demoraram a reagir e foram para o intervalo vencendo por 3 a 1, com gols de Benjamin Pavard (16' e 24') e Kylian Mbappé (41' de pênalti). No segundo tempo, Kingsley Coman (70') fechou a goleada.

Sob um dispositivo de segurança reforçado, um dia depois dos atentados em Bruxelas que deixaram dois torcedores suecos mortos, o início do jogo foi atrasado em dez minutos devido à fiscalização mais rigorosa na entrada do estádio.