Equador e Colômbia empatam sem gols nas Eliminatórias

Equador e Colômbia empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (17), em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar do zero no placar, o jogo no estádio Casa Blanca foi movimentado, com duas bolas na trave, um pênalti perdido pelo atacante colombiano Luis Díaz e um gol dos visitantes anulado pelo VAR.

"Os rapazes fizeram um grande jogo e fico com a sensação de que merecíamos um pouco mais", lamentou o técnico da seleção colombiana, Néstor Lorenzo.