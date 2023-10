Com show de Soteldo, Venezuela vence Chile nas Eliminatórias

Com a vitória, a Venezuela chega a 7 pontos na tabela e, independentemente dos outros resultados, vai terminar a rodada na zona de classificação para o Mundial.

Para a Copa de 2026, as Eliminatórias Sul-Americanas dão seis vagas diretas, com o sétimo colocado indo para a repescagem com uma seleção de outro continente.

- Soteldo brilha -

Soteldo foi uma das novidades no time titular do técnico Fernando Batista, ao lado de José Martínez, que fez o passe para o primeiro gol.