Áustria vence Azerbaijão (1-0) e se classifica para a Euro 2024

A Áustria se classificou para a Eurocopa de 2024 nesta segunda-feira (16), ao derrotar o Azerbaijão por 1 a 0 em Baku e garantir a segunda vaga do Grupo F das Eliminatórias, que já tinha a Bélgica classificada.

O único gol do jogo foi marcado pelo meio-campista Marcel Sabitzer, de pênalti (48'), assinalado após cobrança de falta do próprio jogador do Borussia Dortmund que foi desviada com a mão por um dos jogadores da barreira do Azerbaijão.

Depois de perder para a Bélgica por 3 a 2 na semana passada, a Áustria, oitavo país confirmado na Euro do ano que vem, garante participação pela terceira edição consecutiva do torneio.