Áustria se garante na Euro 2024; jogo entre Bélgica e Suécia é suspenso após atentado

- CR7 comanda Portugal -

A rodada no Grupo J foi repleta de gols. O líder Portugal (14 pontos) goleou a Bósnia por 5 a 0 para continuar com 100% de aproveitamento após oito rodadas.

Todos os gols saíram no primeiro tempo, com o astro Cristiano Ronaldo balançando as redes duas vezes (5' de pênalti e 20') e Bruno Fernandes (25'), João Cancelo (32') e João Félix (41') fechando a goleada.

Cristiano, de 38 anos, ampliou seu recorde de maior artilheiro de uma seleção masculina na história (127 gols).

Quem também goleou foi a Islândia (4ª, 10 pontos), que bateu o lanterna Liechtenstein por 4 a 0, com destaque para atuação do meia Gylfi Sigurdsson, que fez dois (22' de pênalti e 49') em seu retorno aos 'Vikings'.