Espanha vence Noruega e vai à Euro; Escócia e Turquia também se classificam

A surpresa da rodada aconteceu no País de Gales, que derrotou a Croácia por 2 a 1, com dois gols de Harry Wilson (47' e 60').

Com este resultado, ambas as equipes ficam empatadas com 10 pontos, mas os galeses conseguem a vantagem no confronto direto com os croatas, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida.

No Grupo I, a Suíça começou o dia como líder e tudo levava a crer em mais uma vitória tranquila sobre Belarus, depois da goleada por 5 a 0 na primeira rodada das Eliminatórias, em março.

Os suíços abriram o placar com Xerdan Shaqiri (28'), mas os bielorrussos calaram os 17 mil espectadores no estádio Kybunpark, em St.Gallen, chegando à virada com Maks Ebong (61'), Denis Polyakov (69') e Dmitri Antilevski (84').

A reação veio nos minutos finals, com o zagueiro Manuel Akanji (89') diminuindo e Zeki Amdouni (90') empatando no apagar das luzes.

O resultado deixa a Suíça na segunda posição da chave com 15 pontos. A líder é a Romênia (16 pontos), que goleou a lanterna Andorra por 4 a 0.