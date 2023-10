Chinesa Zheng Qinwen é campeã do WTA 500 de Zhengzhou

Krejcikova, campeã de Roland Garros em 2021 e ex-número 2 do mundo, começou melhor no jogo, mas Qinwen reagiu e selou a vitória no 10º game do terceiro set.

"Foi uma experiência tão especial ganhar meu primeiro 500 na China, principalmente em Zhengzhou", declarou Zheng Qinwen, que voltará ao Top 20 do ranking da WTA na segunda-feira.

