Índia apresentará candidatura para sediar Jogos Olímpicos de 2036

Embora Modi não tenha mencionado a cidade candidata, segundo a imprensa local a escolhida seria Ahmedabad, em Gujarat, estado natal do primeiro-ministro.

Caso sua candidatura seja a escolhida, a Índia se tornaria o quarto país asiático a receber o evento, depois de Coreia do Sul, China e Japão.

O COI deve aprovar na próxima segunda-feira a inclusão do críquete no quadro dos Jogos de Los Angeles 2028, a principal inovação de um programa olímpico que contará com 35 modalidades, um recorde.

Esse esporte é muito popular em toda a Commonwealth, em particular no subcontinente indiano, e Ahmedabad dispõe de um imenso estádio com capacidade para 130 mil espectadores.

Os rumores sobre uma candidatura da Índia circulam já há alguns meses. Em dezembro de 2022, o ministro dos Esportes do país, Anurag Thakur, declarou ao jornal Times of India que era o "momento adequado" para se candidatar à organização "do maior evento esportivo do mundo".

