Em meio a crise por escândalo de apostas, Itália goleia Malta nas Eliminatórias da Euro

- Segunda vitória de Spalletti -

Com os gols de Giacomo Bonaventura (23'), Domenico Berardi (45'+1 e 64') e Davide Frattesi (90'+3), a seleção italiana conseguiu dar uma resposta em campo após os problemas fora das quatro linhas.

"O importante foi conquistar os três pontos com seriedade. Temos um grupo que está encontrando seus mecanismos, podemos ficar felizes", comemorou o técnico Luciano Spalletti.

Graças a esta vitória, a segunda em três jogos desde a chegada de Spalletti, a Itália recupera a segunda posição (10 pontos) do Grupo C das Eliminatórias da Euro, ocupada provisoriamente pela Ucrânia, que horas antes venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0.