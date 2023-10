Alemanha inicia 'era Nagelsmann' com vitória sobre EUA em amistoso

A Alemanha venceu os Estados Unidos por 3 a 1 em amistoso disputado neste sábado (14), em East Hartford (Connecticut), na estreia do técnico Julian Nagelsmann no comando da 'Mannschaft'.

Os americanos abriram o placar com Christian Pulisic acertando belo chute de fora da área aos 27 minutos, mas os alemães empataram antes do intervalo com Ilkay Gündogan (39').

No segundo tempo, a Alemanha conseguiu a virada marcando com Niclas Füllkrug (58') e, minutos depois, aumentou vantagem com gol de Jamal Musiala (61').