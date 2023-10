Seleção se cerca de dúvidas após empate em casa com a Venezuela

- Falhas defensivas -

Desde que foi anunciado como técnico da seleção, em julho, com contrato de um ano, Diniz advertiu que a mudança de estilo deveria ser gradual.

Seus jogadores no Fluminense já disseram várias vezes que levaram meses para colocar em prática o 'dinizismo', que vem dando resultados ao time carioca.

Fiel às ideias do treinador, o Tricolor chegou à final da Libertadores, em que vai enfrentar o Boca Juniors no dia 4 de novembro, no Maracanã.

Dentro da Seleção, a confiança é de que Diniz pode melhorar o jogo, mas também há preocupação com a perda de solidez defensiva, uma marca registrada de Tite.