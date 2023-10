Diniz convoca Emerson Royal para substituir Danilo, lesionado

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, convocou o lateral-direito Emerson Royal nesta sexta-feira (13) para substituir Danilo, que sofreu lesão no duelo contra a Venezuela e não poderá enfrentar o Uruguai no próximo jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O jogador do Tottenham se apresenta no sábado para treinar com a Seleção em Montevidéu, informou a CBF em um comunicado.

Emerson Royal, de 24 anos, não joga pelo Brasil desde o dia 25 de março, na derrota para o Marrocos por 2 a 1 em amistoso disputado em Tanger.