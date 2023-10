Bélgica vence Áustria (3-2) e sela classificação para a Euro 2024

Quando parecia que o jogo estava decidido, Konrad Laimer (72') diminuiu para a Áustria seis minutos antes de a Bélgica ficar com um jogador a menos pela expulsão de Amadou Onana (78').

O gol e a vantagem numérica deram ânimo aos austríacos, que na reta final marcaram o segundo com Marcel Sabitzer (84' de pênalti), mas não havia mais tempo para evitar a derrota.

Com 16 pontos em seis jogos disputados, a Bélgica já não pode ser ultrapassada pela Suécia, terceira colocada do grupo com 6 pontos e três partidas a cumprir na tabela.

Já a Áustria, mesmo com a derrota, se mantém com 13 pontos e está em vantagem para conseguir a outra vaga da chave.

