Equador vence Bolívia em La Paz nas Eliminatórias

O Equador venceu a Bolívia por 2 a 1 nesta quinta-feira (12), em La Paz, pela 3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os equatorianos abriram o placar aos 45 minutos do primeiro tempo com a promessa Kendry Páez, de apenas de 16 anos, que se tornou o jogador mais jovem a marcar em um jogo de Eliminatórias da Conmebol.

Na reta final, os donos da casa empataram com Rodrigo Ramallo (82'), mas Kevin Rodríguez fez o gol da vitória do Equador no apagar das luzes (90'+6).