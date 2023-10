Argentina vence Paraguai e se mantém 100% nas Eliminatórias

Mas para o delírio dos torcedores no estádio Monumental, Messi entrou em campo no início do segundo tempo (53'), no lugar de Álvarez.

O camisa 10 surpreendeu o goleiro paraguaio Carlos Coronel em uma cobrança de escanteio fechada que por pouco não entrou (72').

Já nos acréscimos, Messi teve outra chance de fazer o seu em uma falta da entrada da área, mas a bola explodiu na trave direita de Coronel (90'+2).

"No primeiro tempo a equipe mostrou o melhor do que vem fazendo, criando situações com recuperações, com a agressividade certa, embora o resultado tenha sido magro", analisou Scaloni ao final da partida.

"A seleção argentina está em um grande momento e não é fácil enfrentar isso. Jogamos contra um adversário que controla muito bem a bola e venceu tudo o que disputou", admitiu o técnico da seleção paraguaia, Daniel Garnero

Na 4ª rodada das Eliminatórias, a Argentina visita o Peru em Lima, enquanto o Paraguai recebe a Bolívia.