Sem marcar pela Seleção desde a Copa, Richarlison quer fazer as pazes com o gol contra a Venezuela

A tristeza por não conseguir marcar trouxe lágrimas aos seus olhos no mês passado. Com novo visual e apoiado por toda a Seleção, Richarlison tentará fazer as pazes com o gol no duelo entre Brasil e Venezuela, nesta quinta-feira (12), em Cuiabá, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O 'Pombo' vem tendo problemas para se consolidar como o camisa '9' da Seleção. Seu choro no banco de reservas após ser substituído na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, na primeira rodada das Eliminatórias, em setembro, expôs a má fase do atacante.

Desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, na qual foi o artilheiro do Brasil, Richarlison não marca com a 'Amarelinha': jã são cinco jogos sem balançar as redes.