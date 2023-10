Rodada dupla das Eliminatórias pode definir primeiros classificados para a Euro 2024

O confronto no Grupo F entre os dois líderes, Áustria e Bélgica, dará uma vaga ao vencedor, enquanto Portugal de Cristiano Ronaldo tem todas as cartas na mão para selar a classificação no Grupo J.

Uma vitória sobre a Eslováquia ou um empate, somado a uma derrota da Islândia para Luxemburgo, leva os portugueses à Euro.

Para outras grandes potências do continente, o caminho pode não ser tão simples. O duelo entre Inglaterra e Itália, na terça-feira, em Wembley (Londres), numa reedição da final de 2021, vencida nos pênaltis pela 'Azzurra', será fundamental no Grupo C.

Antes, os ingleses farão amistoso com a Austrália na sexta-feira, enquanto os italianos, que não disputaram a Copa do Mundo de 2022, fazem um jogo teoricamente mais fácil contra Malta no sábado, pelas Eliminatórias.

A Croácia, que recebe a Turquia na quinta-feira e visita o País de Gales no domingo, também busca se aproximar da Euro, após terminar a última Copa do Mundo na terceira colocação.

