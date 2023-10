Federação Inglesa de Futebol estuda transmitir conversas do VAR ao vivo

Após essa falha de comunicação entre a cabine do VAR e o árbitro de campo, diferentes vozes pediram que as conversas durante as intervenções da vídeo-arbitragem fossem transmitidas ao vivo, como acontece no rugby, mas no futebol é proibido.

Mark Bullingham, que também é membro do conselho da International Board (IFAB), disse que o órgão, que regulamenta as regras do futebol, abordou o assunto.

"Nosso ponto de vista, em matéria de marketing e comércio, é que normalmente a transparência é uma coisa muito boa e queremos que os torcedores tenham o máximo de informação possível", afirmou.

Bullingham também considerou que o teste experimental realizado pela Fifa para que os árbitros anunciem e expliquem suas decisões é "um passo na direção certa".

"A questão da transmissão ao vivo das decisões continuará a ser levantada porque uma maior transparência mostrará o quão difícil é o trabalho dos árbitros e isso tem funcionado em outras modalidades", explicou.

"Portanto, acho que estamos no caminho certo ao anunciar a decisão e explicar por que ela foi tomada. Vamos ver se isso nos trará progressos", concluiu.