Diretor de futebol do Olympique de Marselha pede demissão

Depois da saída do técnico espanhol Marcelino, o Olympique de Marselha, ainda em crise, perdeu seu diretor de futebol, Javier Ribalta, que pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (11).

A saída do braço direito do presidente Pablo Longoria faz parte das consequências da tensa reunião ocorrida em meados de setembro entre a diretoria do Olympique e grupos de torcedores insatisfeitos com o início de temporada da equipe, que pediram a saída de vários dirigentes, entre eles Ribalta.

"Presidida por Pablo Longoria e composta até a data por quatro membros, a direção continuará sua missão de transformação profunda do clube sem a contribuição de Javier Ribalta, a quem o Olympique de Marselha agradece especialmente pelo seu envolvimento e profissionalismo", diz a nota publicada pelo clube, que ainda não encontrou um substituto para ocupar o cargo.