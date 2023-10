Uruguaio Diego Alonso é o novo técnico do Sevilla

Alonso assumiu o comando da 'Celeste' em dezembro de 2021 com o objetivo de se classificar para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Embora tenha conseguido levar a equipe ao Mundial, a seleção sul-americana não passou da fase de grupos e a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) não renovou seu contrato, trazendo argentino Marcelo Bielsa para substituí-lo.

Como treinador de clubes, Alonso obteve mais sucesso no México, conquistando duas Ligas dos Campeões da CONCACAF (com o Pachuca em 2017 e com o Monterrey em 2019) e um torneio Clausura com o Pachuca em 2016.

Como jogador, passou pela Espanha vestindo as camisas de Valencia, Atlético de Madrid, Racing Santander e Real Murcia.

O Sevilla, que conquistou sua sétima Liga Europa em maio, ocupa atualmente a 14ª posição em LaLiga e tem apenas duas vitórias em 11 jogos entre todas as competições nesta temporada.

Conforme indicado no comunicado, o uruguaio comandará seu primeiro treino já nesta terça-feira.