Reino Unido e Irlanda organizarão Euro 2028; Turquia e Itália, em 2032

- O futebol de volta para casa -

Com a Copa do Mundo aumentado o número de participantes a partir de 2026, com 48 seleções, a Eurocopa mantém uma fase final com 24 países desde 2016, o que equivale a um torneio de 51 jogos, frente aos 104 do Mundial.

Por isso, as cinco federações das Ilhas Britânicas (Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Irlanda) centraram sua candidatura para a Eurocopa em 2022, depois terem apostado inicialmente no Mundial de 2030, cuja organização foi designada na semana passada a Espanha, Marrocos e Portugal, com três jogos iniciais na América do Sul (Argentina, Uruguai e Paraguai).

"O terceiro maior evento desportivo do mundo", que oferece "um retorno de investimento semelhante" a uma Copa do Mundo, argumentaram então.