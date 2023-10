Líder da 'geração de ouro' da Bélgica, Eden Hazard anuncia aposentadoria

Líder da "geração de ouro" da Bélgica, terceira colocada na Copa do Mundo de 2018, Eden Hazard, sem clube desde que deixou o Real Madrid em junho, anunciou no Instagram sua aposentadoria nesta terça-feira (10), aos 32 anos.

"É preciso saber se ouvir e parar no momento certo. Depois de 16 anos de carreira e mais de 700 partidas disputadas, decidi encerrar minha carreira como jogador de futebol profissional", disse Hazard, que explodiu no Lille e brilhou no Chelsea antes de ser contratado pelo Real Madrid.

No clube inglês, entre 2012 e 2019, o craque belga se tornou um dos melhores jogadores do mundo e conquistou títulos, entre eles duas edições da Premier League e duas da Liga Europa. Com o Real Madrid, não conseguiu chegar a este nível, mas ampliou sua galeria de troféus, principalmente com a Liga dos Campeões de 2022.