O 'ABC' da crise no Palmeiras

O time perdeu pelo menos dez jogadores, a maioria deles ofensivos, desde que conquistou o Brasileirão em 2022, incluindo dois de seus principais nomes: o volante Danilo e o meia-atacante Gustavo Scarpa, contratados pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

Outros dos que saíram tiveram destaque ou eram substitutos regulares, como os atacantes Miguel Merentiel e Rafael Navarro e o meio-campista Bruno Tabata.

Merentiel foi emprestado ao Boca Juniors e deu a assistência para o atacante uruguaio Edinson Cavani abrir o placar para os 'xeneizes' no empate em 1 a 1 no jogo de volta da semifinal da Libertadores, em São Paulo, que terminou com a classificação do time argentino nos pênaltis (4-2).

O clube paulista repôs as saídas apenas com as chegadas do atacante Artur e do meio-campista colombiano Richard Ríos, apesar dos repetidos pedidos públicos do técnico Abel Ferreira por mais reforços.

A situação piorou com a grave lesão no joelho do atacante Dudu, principal jogador da equipe, sofrida no final de agosto e que deve afastá-lo dos gramados pelo resto do ano.