Futebol do povo? Preços dos ingressos afastam torcedores de suas seleções na América do Sul

Na América do Sul, celeiro de grandes craques do futebol mundial, desfrutar do futebol de seleções no estádio é um privilégio. Os altos custos dos ingressos para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 distanciam os torcedores de menor renda de seus ídolos.

Na primeira rodada do torneio, disputada em setembro, foram inúmeras as reclamações pelos preços nas alturas em países que vivem o futebol como uma religião.

Do treinador de Messi, Lionel Scaloni, ao ídolo chileno Arturo Vidal e dos torcedores que sobrevivem com baixos salários em economias instáveis com a inflação em alta como a Colômbia, que vende em Barranquilla as segundas entradas mais caras da região, segundo cálculos da AFP.