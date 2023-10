Flamengo contrata Tite para substituir Sampaoli

O ex-técnico da Seleção Tite é o novo treinador do Flamengo, substituindo o argentino Jorge Sampaoli, que saiu há quase duas semanas após perder a Copa do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (9) um dirigente do popular clube carioca, protagonista de uma temporada decepcionante.

"O Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final", disse Marcos Braz, vice-presidente do clube, em breve entrevista concedida ao portal Globo Esporte.

Com contrato válido até dezembro de 2024, o clube fará o anúncio oficial em breve, mas Braz já confirmou que o novo treinador se apresentará na manhã da próxima terça-feira (10), na sede do clube carioca.