Olympique de Marselha vence Le Havre e consegue 1ª vitória com Gattuso

Depois de duas derrotas consecutivas no Campeonato Francês, o Olympique de Marselha voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o Le Havre por 3 a 0 no estádio Vélodrome, pela 8ª rodada, a primeira vitória da equipe desde a chegada do técnico italiano Gennaro Gattuso.

O Olympique, que vinha de um empate em casa na Liga Europa com o Brighton (2 a 2), foi muito superior ao adversário, que ficou com um homem a menos desde o final do primeiro tempo, graças à expulsão de Rassoul Ndiaye no minuto 40.

Os gols de Arouna Sangante (18' contra), do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (21') e do senegalês Ismaïla Sarr (84') decidiram a partida.