Napoli perde em casa e se afasta da luta pelo 'Scudetto'

Na segunda etapa, a Fiorentina chegou à vitória marcando com Giacomo Bonaventura (63') e Nicolás González (90'+3).

Com o resultado, a 'Viola' entra no Top 4 com os mesmos 17 pontos da Juventus, terceira colocada no saldo de gols.

Por sua vez, o Napoli, vaiado pelos torcedores no estádio Diego Armando Maradona, é o quinto com 14 pontos.

- Lukaku brilha em goleada da Roma -