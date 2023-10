Jogo do Francês entre Montpellier e Clermont é suspenso por rojão lançado contra goleiro

O jogo entre Montpellier e Clermont, pela 8ª rodada do Campeonato Francês, foi suspenso neste domingo (8) após um rojão explodir perto do goleiro do Clermont Mory Diaw.

"Depois que um rojão foi lançado perto do goleiro visitante no minuto 90, pela segurança dos jogadores convido todos a irem para o vestiário. Montamos uma célula de crise", explicou o árbitro da partida, Florent Batta.

"O médico que ouviu o goleiro do Clermont constatou que ele não estava em condições de voltar ao jogo, que por isso foi definitivamente suspenso", acrescentou Batta.