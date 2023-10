Irregular na temporada, Sevilla demite técnico José Luis Mendilibar

O Sevilla demitiu o técnico José Luis Mendilibar neste domingo (8), após o início de temporada irregular da equipe.

Mendilibar, de 62 anos, assumiu o cargo em março e levou o clube ao seu sétimo título da Liga Europa, recorde da competição, além de livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Espanhol.

No sábado, o Sevilla empatou com o Rayo Vallecano em 2 a 2, resultado que deixou o time na 14ª colocação na tabela, com apenas duas vitórias nos primeiros oito jogos.