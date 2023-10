Brasil vence Itália e garante vaga no vôlei masculino dos Jogos de Paris 2024

A seleção brasileira de vôlei masculino se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste domingo (8), ao derrotar a Itália por 3 sets a 2 no Rio de Janeiro, pelo Grupo A do Pré-Olímpico.

Em um jogo de vida ou morte para ambas as equipes, que precisavam da vitória para garantir o passaporte para Paris, o Brasil, empurrado pelas arquibancadas do Maracanãzinho, fechou o jogo com parciais de 25-23, 23-25, 15-25, 25-17 e 15-11.

Desta forma, os brasileiros conseguem a segunda vaga do Grupo A, atrás da Alemanha, que já tinha se garantido nos Jogos de Paris no sábado.