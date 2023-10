Barcelona sai atrás, mas busca empate com Granada no Espanhol

Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Barcelona buscou um empate em 2 a 2 com o Granada neste domingo (8), no fechamento da 9ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que fez a equipe catalã cair para a terceira posição na tabela.

Jogando em casa, o vice-lanterna do campeonato contou com o inspirado Bryan Zaragoza para abrir o placar com apenas 17 segundos de jogo, após um contra-ataque perfeito.

O segundo saiu em grande jogada individual de Zaragoza, que ganhou de Koundé, driblou Christensen e finalizou com categoria (29'), sem chances para o goleiro Ther Stegen.