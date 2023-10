Monaco vence Reims e mantén liderança do Campeonato Francês

Jogando fora de casa, a equipe chegou à vitória marcando com Ismail Jakobs (41'), Folarin Balogun (45') e o capitão Wassim Ben Yedder (48'), enquanto o Reims descontou com Teddy Teuma (57' de pênalti).

A 8ª rodada do Campeonato Francês termina no domingo, com destaque para o jogo do Paris Saint-Germain, que visita o Rennes em busca de uma reação após a goleada sofrida para o Newcastle por 4 a 1 no meio de semana, pela Liga dos Campeões.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: