Max Verstappen: nascido para correr e, principalmente, vencer

Longe daquela versão que bateu inutilmente com Esteban Ocon no GP do Brasil de 2018, antes de empurrar o francês diante das câmeras, ou ameaçar a imprensa quando lhe perguntaram sobre seus erros no Canadá naquele mesmo ano.

Bastante discreto em sua vida privada, Verstappen afirmou que o fato de ter sido campeão "não mudou" sua rotina. Ele pouco interage nas redes sociais: algumas fotos fazendo caminhada em Mônaco, onde mora, ao lado de sua namorada, Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet, ou com algumas estrelas como o DJ Martin Garrix, seu amigo.

O resto são ações de marketing (edições especiais de capacetes, etc.), sem fugir do politicamente correto. Ele nunca se pronunciou a favor de alguma causa, como Hamilton fez contra o racismo e Vettel fez pela ecologia.

"Eu só sou um cara normal", repete ele em cada entrevista. Um cara normal, no entanto, que pilota bólidos a 350 km/h e que viaja o mundo inteiro a bordo de um avião particular personalizado...

ole/mcd/pm/dam/cb