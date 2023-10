Guirassy leva Stuttgart à liderança provisória da Bundesliga

O Stuttgart subiu provisoriamente para a liderança da Bundesliga neste sábado (7), ao derrotar o Wolfsburg por 3 a 1, com 'hat-trick' do atacante Serhou Guirassy.

Uma semana depois de passar em branco contra o Colônia, Guirassy voltou a marcar para chegar a 13 gols na Bundesliga, um recorde do campeonato após sete rodadas, superando Robert Lewandowski, que tinha balançado as redes 10 vezes com o mesmo número de jogos na temporada 2019/2020.

O número se torna ainda mais impressionante se comparado com a temporada 2022/2023, na qual o alemão Niclas Füllkrug e o francês Christopher Nkunku marcaram 16 gols... em todo o campeonato.