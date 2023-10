"Este título é o mais bonito", diz Verstappen após tricampeonato na F1

P: Em que momento da temporada você pensou que o título não poderia escapar?

R: "Nunca até agora! Com certeza, quando tive minha sequência de vitórias e via que a vantagem estava aumentando corrida após corrida... mas eu tentava me manter concentrado e ganhar fim de semana após fim de semana, e não sonhar com o título. Sonhar com o título não te leva a lugar nenhum, o importante é o esforço que você faz para chegar lá".

P: Você acredita que elevou ainda mais o seu nível nesta temporada?

R: "Sempre procuro melhorar, mas evidentemente também ganhei em experiência e isso me ajuda a ser mais rápido. Cresci como piloto e como pessoa e quando me comparo com a minha primeira temporada na F1, esses aspectos me ajudaram muito, por exemplo, a enfrentar situações de muita pressão, ou quando as condições são difíceis".