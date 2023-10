Swiatek e Gauff farão semifinal do WTA 1000 de Pequim; Sabalenka é eliminada

A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, se classificou para as semifinais do WTA 1000 de Pequim nesta sexta-feira (6), ao derrotar a francesa Caroline Garcia (9ª), e vai lutar por uma vaga na decisão do torneio com a americana Coco Gauff (3ª).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (10-8), 7-6 (7-5) e 6-1, em duas horas e 35 minutos.

Por sua vez, Gauff bateu a grega Maria Sakkari (6ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.