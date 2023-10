John Kennedy, o rosto mais humano do 'dinizismo' no Fluminense

Isso, no campo. Fora dele, os olhos do treinador se voltam para a pessoa atrás do atleta.

"O que fez eu me tornar técnico foi o sofrimento que passei quando jogava por não ser visto como uma pessoa, mas sempre como alguém que tinha que entregar algo para ser valorizado", disse Diniz em abril, em um discurso que viralizou nas redes sociais.

Aquela declaração de princípios, logo depois de derrotar o Flamengo na final do Campeonato Carioca, voltou a entrar em cena após o brilho dos garotos da base do Fluminense, que contra o Boca Juniors vai buscar sua primeira Libertadores.

Nascido em Itaúna, município de Minas Gerais, John Kennedy se destacou nas categorias inferiores do Fluminense e estreou como profissional com um gol no empate em 3 a 3 com o Coritiba em janeiro de 2021, pelo Campeonato Brasileiro.

Mas as expectativas geradas por suas atuações na base o fizeram atravessar momentos difíceis quando precisou se consolidar entre os profissionais, em 2022, devido a casos de indisciplina.