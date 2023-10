Verstappen pode ser tricampeão mundial de F1 no GP do Catar

O Grande Prêmio do Catar, 17ª das 22 etapas do Mundial de Fórmula 1 2023, deve ser o palco do terceiro título consecutivo do neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que tem chances de ser campeão já no sábado (7), após a corrida sprint.

Verstappen, que tem 13 vitórias na temporada (dez delas consecutivas, um recorde na categoria), tem 177 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, quando restam apenas 180 pontos em disputa até o final do campeonato.

Salvo uma catástrofe, o neerlandês deverá sair do Catar com seu terceiro título, já que, para evitar isso, Pérez terá que ser perfeito na corrida sprint de sábado e na prova de domingo, algo que parece difícil, dada a regularidade mostrada pelo líder do Mundial a bordo do RB19.