Messi entra na lista de candidatos ao prêmio de MVP da MLS

Embora tenha disputado apenas quatro jogos da Major League Soccer (MLS) com o Inter Miami, Lionel Messi entrou nesta quinta-feira (5) na lista de 30 candidatos ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada da liga americana de futebol.

Messi, ganhador de sete Bolas de ouro, é o nome de maior destaque da lista, que tem o meio-campista Artur (Houston Dynamo) e o goleiro Daniel (San Jose Earthquakes) como únicos brasileiros.

O craque argentino, também candidato ao prêmio de Melhor Contratação do Ano, estreou pelo Inter no dia 21 de julho e superou as expectativas geradas com sua chegada ao clube.