Liverpool encaminha vaga nas oitavas da Liga Europa; Roma goleia

Em crise, o Ajax chegou a seis jogos sem vitória ao empatar em 1 a 1 com o AEK Athetas, que lidera o Grupo B, enquanto os holandeses ocupam a 3ª posição.

No outro jogo da chave, tudo parecia encaminhado para a primeira vitória do técnico Gennaro Gattuso no comando do Olympique de Marselha: o time francês abriu 2 a 0 em menos de um minuto para ir com uma cômoda vantagem ao intervalo contra o Brighton.

No entanto, os ingleses diminuíram logo no início do segundo tempo e, a dois minutos do fim do tempo regulamentar, o brasileiro João Pedro empatou em cobrança de pênalti.

O resultado foi ruim para ambas as equipes, já que o Olympique perdeu a chance de abrir 2 pontos em relação ao Ajax e colar no líder AEK e o Brighton se manteve na lanterna da chave.

