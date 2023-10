Lewandowski sofre torção no tornozelo e desfalcará Barcelona no Espanhol

O atacante do Barcelona Robert Lewandowski sofreu uma torção no tornozelo no jogo de quarta-feira contra o Porto na Liga dos Campeões e está fora do duelo contra o Granada no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.

"Exames realizados na manhã desta quinta-feira [5] revelaram que Robert Lewandowski torceu o tornozelo esquerdo e ficará fora de ação até a recuperação da lesão", informou o clube catalão em seu site.

O Barça não informou o tempo que o atacante ficará afastado, mas segundo a imprensa espanhola, ele pode desfalcar a equipe por um mês.