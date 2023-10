Fifa: Argentina, Uruguai e Paraguai estão automaticamente classificados para Copa de 2030

Com o aumento de 32 para 48 países na Copa do Mundo a partir da edição de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, a América do Sul passa a ter seis países no Mundial.

Desta maneira, para a Copa do Mundo de 2030 três das seis vagas já estão atribuídas. O continente pode ter um sétimo país no torneio, em uma vaga que será definida na repescagem contra uma seleção de outro continente.

Argentina, Uruguai e Paraguai apresentaram uma candidatura conjunta para receber a Copa de 2030, mas desistiram da proposta em troca de três partidas do Mundial, que devem celebrar o centenário do torneio disputado pela primeira vez no Uruguai em 1930.

cfe/smr/mcd/zm/fp

© Agence France-Presse