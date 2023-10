Boca vence Palmeiras nos pênaltis e vai à final da Libertadores

- Abel lança os garotos -

O 'Verdão' ainda sofre com problema que o atormenta desde a lesão de Dudu, no final de agosto: a fragilidade do seu ataque, com dois gols nos últimos seis jogos.

Com poucas opções no banco, o técnico Abel Ferreira lançou os garotos Endrick, de 17 anos, e Kevin, de 20, para tentar dar mais movimentação ofensiva à equipe.

Em 15 minutos, Romero foi exigido pela primeira vez em um chute de Mayke, após assistência de Endrick, e em outra tentativa de Zé Rafael segundos depois.