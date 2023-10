Betis vence Sparta Praga no equilibrado grupo C da Liga Europa

O Betis conseguiu sua primeira vitória na Liga Europa nesta quinta-feira (5), ao bater o Sparta Praga por 2 a 1 no estádio Benito Villamarín, resultado que deixa as quatro equipes do Grupo C empatadas com 3 pontos.

O jogo começou difícil para os espanhóis, que saíram atrás no placar com o gol de Veljko Birmancevic logo aos 3 minutos, mas pouco depois Assane Diao aproveitou erro na saída do goleiro Peter Vindahl para empatar (9').

Quando o duelo parecia destinado a terminar em igualdade, Isco surgiu no meio da defesa tcheca para aproveitar um cruzamento de Guido Rodriguez e marcar de cabeça o gol da vitória do Betis (79').