Newcastle goleia PSG e vira líder do grupo F na Champions

O Newcastle assumiu a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões com 4 pontos, ao golear o Paris Saint-Germain por 4 a 1 nesta quarta-feira (4), em St. James' Park, na segunda rodada da competição europeia.

Os gols do time inglês foram marcados por Miguel Almirón (17'), Dan Burn (39'), Sean Longstaff (50') e Fabian Schär (90'+1), enquanto o PSG, escalado com quatro atacantes pelo técnico Luis Enrique, descontou com Lucas Hernández (56').

Luis Enrique tinha afirmado na véspera que este jogo, num estádio em erupção, permitiria ver do que era feito o PSG. Dado o resultado, o time da capital francesa, com elenco renovado após as saídas de Messi, Neymar e Verratti, ainda tem muito que provar para poder se postular como candidato ao título da Champions.