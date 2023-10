Europa, África e América do Sul receberão jogos da Copa do Mundo de 2030

As confederações europeia, africana e sul-americana chegaram a um acordo para uma candidatura única, apresentada por Marrocos, Espanha e Portugal, para sediar a Copa do Mundo de 2030, com três jogos na América do Sul, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (4).

Para o centenário de sua primeira edição no Uruguai, o Mundial "unirá três continentes e seis países", informou a entidade máxima do futebol, que ainda deverá avaliar critérios técnicos e anunciar oficialmente a organização do torneio no final de 2024.

Mas com a aprovação "unânime" desta candidatura única pelo Conselho da Fifa, o caminho parece claro para este formato intercontinental inédito, prometendo uma configuração política e logística complexa e com inúmeras questões em torno do impacto ambiental dos grandes eventos esportivos.