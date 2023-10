Copa do Mundo de 2030 será realizada em três continentes

Com 104 jogos divididos entre Europa (Espanha e Portugal), África (Marrocos) e América do Sul (Uruguai, Argentina e Paraguai), a Fifa revelou nesta quarta-feira (4) um formato inédito para a Copa do Mundo na edição de 2030, ano do centenário do torneio.

Pela primeira vez na história dos Mundiais, as confederações europeia, africana e sul-americana de futebol chegaram a um acordo para uma candidatura única, liderada por Espanha, Portugal e Marrocos, mas com Uruguai, Argentina e Paraguai recebendo um jogo cada.

Depois de 100 anos da primeira edição concentrada em Montevidéu, a Copa do Mundo "unirá três continentes e seis países", promete a Fifa, que ainda vai avaliar critérios técnicos e anunciar oficialmente a organização do torneio no final de 2024.