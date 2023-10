A indestrutível Simone Biles

Naquele momento, sofrendo com o fenômeno chamado de 'twisties' - termo que se refere ao bloqueio mental causado pela perda de orientação espacial -, deixou de disputar várias provas do evento olímpico, antes de conquistar com grande valentia uma medalha de bronze na trave de equilíbrio.

Sua transparência sobre seu estado abriu o debate sobre o tema tabu da saúde mental nos esportes de alto rendimento.

- Renascimento das cinzas -

Com apenas 26 anos, Biles, que explicou que segue fazendo tratamento psicológico, já renasceu das cinzas várias vezes.

Vinda de uma infância difícil, a ginasta superou diversos obstáculos até se tornar uma voz poderosa contra os abusos no esporte e assumiu, sem complexos, sua dimensão histórica como atleta.